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Bülbül’ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Giriş Tarihi: 15.11.2017 12:13
Şehit Eren Bülbül’ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu

’un Maçka İlçe kırsalında hain teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki ’ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nin katkıları ile Bülbül anısına ilçenin Bekçiler mevkiinde oman alanı oluşturuldu.

Alana ilk fidanı törene çağrılan şehit 'ün annesi Ayşe Bülbül dikerken, ormanlık alanın adı "Şehit Eren Bülbül Hatıra Ormanı" olarak belirlendi. Fidan dikim törenine Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk, KTÜ İletişim Kulübü üyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri katıldı.

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Şehit Eren Bülbül’ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu
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