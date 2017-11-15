'Tatbikat' diyerek darbe girişimini gizlemişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Savunma yapan Altuğ Kayışlıoğlu, darbe girişiminden önce binbaşı rütbesinde görev yaptığını, olay akşamında da Kara Kuvvetleri Bilgi Sistem Daire Başkanlığı nöbetçi subayı olduğunu beyan etti.

Teknik yönü öncelikli bir görevinin olduğunu ve olay akşamı görev yerinden sadece iki kez ayrıldığını belirten Kayışlıoğlu, nizamiye bölgesindeki darbecilerin kışla nöbetçilerini evlerine göndermek istediğini ancak Güneydoğu'da görev yapan insansız hava araçlarının görevine devam edebilmesi için bunu kabul etmediğini öne sürdü.

Darbeye yönelik bir teşebbüsünün olmadığını, iddianamede yer alan aleyhte hususları da kabul etmediğini dile getiren Kayışlıoğlu, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"AKŞAM TATBİKAT VAR, KARARGAHA KAMUFLAJLI GEL"

FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyerek savunmasına başlayan eski binbaşı İsmail Yükleyen, FETÖ üyesi olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesainin ardından evine gittiğini anlatan Yükleyen, saat 18.10'da albay Uğur Karaca'nın kendisini cep telefonundan arayarak mesaiye çağırdığını bildirdi.

Karaca'nın yanına gittikten sonra, "Akşam alarm tatbikatı var. Akşam 22.00 gibi kamuflajlı olarak karargaha gel." şeklinde emir aldığını söyleyen Yükleyen, bunun üzerine evine döndüğünü, saat 22.00'de de kamuflajlı olarak karargaha tekrar geldiğini kaydetti.

İlerleyen saatlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın kalkışmaya dair açıklamalarının ardından bir terslik olduğunu anladığını öne süren Yükleyen, aracına giderek beklemeye başladığını, sabah saat 05.00 sularında da aracıyla çıkış fırsatı bularak evine döndüğünü iddia etti.

Yükleyen, "Darbe girişiminin planlayıcılarının tatbikat kelimesini sıkça kullandıkları ve bu konuda karartma uyguladıkları açıktır. Benim sicil amirim tarafından çağırılmam da bu şekilde olmuştur. Darbe girişimine ilişkin bir girişimim olmamıştır." ifadelerini kullanarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.