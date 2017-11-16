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merkezli 26 ildeki operasyonu

Giriş Tarihi: 16.11.2017 14:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 14:06
Diyarbakır merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 34'ü muvazzaf 56 asker hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 kişi daha gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24'ü muvazzaf asker 55 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasına çalışılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 34'ü muvazzaf 56 asker hakkında yakalama kararı çıkartılmış, kararın ardından dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24'ü muvazzaf asker 34 kişi yakalanmıştı.

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Diyarbakır merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonu
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