Elon Musk’ın tellağı Ali Güvenç'e dünyadan randevu yağıyor

Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı Ankara Şengül Hamamı'nda keseleyen tellak Ali Güvenç, dünyada popüler oldu. 41 yıllık tellak Güvenç'i, haberin çıkmasının ardından yurtdışından çok sayıda kişi aradı, müşteri sayısı da arttı. Belçika'dan arayan bir Türk vatandaşı, Güvenç'i, kaybettiği yakın arkadaşına çok benzettiğini söyledi ve yılbaşında kese için gün aldı. Hamama gelen vatandaşlar da Ali Güvenç ile hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre bu ilgiden memnun olan Güvenç, "41. yılımızda biz de biraz ünlü olduk. Arayan soran çok fazla. Benimle fotoğraf çektiriyorlar, garibime gidiyor. 'Niye araba istedin, Mars'tan arazi isteseydin' diye dalga geçenler var. Ama sağlık olsun benim tek üzüntüm Elon Musk ile bir fotoğraf çektiremedim. Bir hatıram kalmadı. İnşallah diğer gelişine artık..." diye konuştu.