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20 milyon dolandıran 2/B çetesi çökertildi!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 16:31
20 milyon dolandıran 2/B çetesi çökertildi!

Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonda 2/B kapsamındaki kamu arazilerinin resmi belgeleri üzerinde sahtecilik yaptıkları ileri sürülen 7’si kamu kurumlarında görevli olmak üzere toplam 12 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 20 milyon lira civarında zarara uğratarak vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce Yalova'da 2/B kapsamındaki kamu arazilerinin resmi belgeleri üzerinde sahtecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

20 MİLYON ZARAR

Operasyonda kamuyu yaklaşık 20 milyon lira civarında zarara uğratarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 7'si kamu kurumlarında görevli olmak üzere toplam 12 kişilik çete çökertildi.

SAHTE EVRAKLARLA SUÇÜSTÜ!

Şüpheliler, KOM ekiplerince 2 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda suçta kullandıkları sahte evraklarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılacak.

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20 milyon dolandıran 2/B çetesi çökertildi!
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