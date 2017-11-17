Adalet Bakanlığı’nda görev değişiklikleri

Buna göre; Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Bakanlık Yüksek Müşaviri Şaban Kazdal getirildi. Bu görevi yürütmekte olan Vedat Ali Tekdaş ise Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevine atandı. Enis Yavuz Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevinden Yüksek Müşavirliğe atanırken, bu göreve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Müsteşar Yardımcılığı görevini vekâleten yürüten Ömer Faruk Aydıner asaleten atandı. Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Talip Bakır da Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

AHMET KAR, PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE...

Kararnamede Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kar atanırken, bu görevi yürütmekte olan Muharrem Ürgüp de Bakanlık Yüksek Müşavirliği'ne getirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanı Servet Gül Yüksek Müşavirliğe atanırken, boşalan bu göreve Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal'ın ataması gerçekleştirildi.

YÜKSEK MÜŞAVİR DEMİR, MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI'NA...

Ayrıca Bakanlık Yüksek Müşaviri Erdal Demir İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına getirildi, bu görevi yürütmekte olan Birol Terlemez ise Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği'ne atandı. Strateji Daire Başkanlığı görevini yürüten Alpaslan Azapağası Yüksek Müşavirliğe atandı, buradan boşalan göreve de HSK Tetkik Hakimi Ertuğrul Çekin getirildi.