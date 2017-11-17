Akıncı Üssü davasında 13 tahliye kararı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararları açıkladı.

Buna göre, darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'taki eylemlere ilişkin 5'i sivil 17 sanığın yargılandığı ve 4 firari sanık dışındakilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararının Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinden istenmesine karar veren mahkeme, sanık avukatlarının talep ettiği tanıkların, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından dinlenmesi kararlaştırıldı.

Kursiyer teğmenlerin WhatsApp yazışmalarının belirlenmesi için bilirkişi raporu alınmasına, kamera kayıtlarındaki görüntülere itiraz eden sanıkların teşhise uygun fotoğraflarının alınmasına, duruşma sırasında gerçekleştiği savunulan hakaret ve tehdit eylemlerine yönelik, duruşma tutanaklarının çözümlenmesinin ardından gereğinin takdiri için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına da karar verildi.

Heyet, tutuklu sanıklardan 13'ünün tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıkların isimleri şöyle:

"Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde nöbetçi olan eski havacı astsubay Ahmet Cebel, eski depo astsubay çavuş Cemal Tazesavaş, eski astsubay Selim Demir, darbe girişimi gecesi Akıncı 4. Anajet U¨ssu¨ İkmal Tabur Komutanlıgˆında kademeli başc¸avuş astsubay Erkan Çoban, İkmal Tabur Komutanı olarak görev yapan eski yarbay Hüseyin Tanju Taşkıran, Akıncı Üssü'nde uçak mühimmat teknisyeni olarak görev yapan eski astsubay Mahmut Tülüce, darbecilere yiyecek sağlamakla suçlanan Akıncı Üssü kantin sorumlusu astsubay Mustafa Özbek, eski teğmen Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, eski astsubay Melih Yılmaz, uzman çavuş Tuncay Sarı, eski kıdemli başçavuş Mehmet Özkan Hanilçi, eski üsteğmen Ahmet Pala ve eski astsubay İbrahim Doğru."

Diğer sanıkların ise tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Gökhan Şahin Sönmezateş'i "birden fazla kişiyi öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından tutukladı.

Davaya 11 Aralık 2017-20 Ocak 2018 tarihlerinde sanık savunmalarıyla devam edilecek.