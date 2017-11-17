Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyon kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu sattıkları belirtilen gruba yönelik 14 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 kişi gözaltı alınmıştı.