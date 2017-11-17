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  3. Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

'daki operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 17.11.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 11:02
Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

'da sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu sattıkları belirtilen gruba yönelik 14 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 kişi gözaltı alınmıştı.

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Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı
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