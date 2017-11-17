Bürokratların yüzde 25’i FETÖ’den atıldı

TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 Yılı için Dışişleri Bakanlığı
bütçesinin görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, geçen yıl 15 Temmuz
'daki darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların dörtte birinin 'FETÖ soruşturması' kapsamında ihraç edildiğini söyledi. Çavuşoğlu, önceliklerden bazılarının yurtdışında bölgesel işbirlikleri, özellikle Suriye'de barışın sağlanması, yurtdışındaki vatandaşlar, ekonomik işbirliği, uluslararası kurumlarla işbirliği ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışında FETÖ ile mücadele olduğunu belirtti. FETÖ'nün birçok uluslararası kuruluşta terör örgütü ilan edildiğini ve bazılarından da çıkarıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, terör örgütünün karalama kampanyalanın önünü kesmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Birçok FETÖ üyesinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımızın sonucunda FETÖ üyelerine artık 'Schengen bölgesinden çıkmayın' talimatı verildi. 'Afrika'da da bazı ülkelerde dışarı çıkmayın' denildi. Yani FETÖ'yü hangi ülkelerin Avrupa'da, Schengen bölgesinde koruduğu ve Afrika'da hangi ülkeleri üs olarak seçtiğini açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.
HANGİ ÜLKELER BUNLAR?
Çavuşoğlu, milletvekillerinin "Hangi ülkeler" sorusu üzerine ise şunları söyledi: "Avrupa'da en çok hangi ülkeye gidiyorlar, bunları zaten sizler biliyorsunuz. Belli başlı Avrupa ülkeleri. Afrika'da da yine 4-5 ülke var. Bu ülkeleri kendilerine mesken tutmuşlardır. Bu ülkelerin nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
165 ÜLKEDE...
FETÖ iltisaklı okullar hakkındaki çalışmalara dair bilgi veren Çavuşoğlu, bugüne kadar 15 ülkede bu okullar ve dil kurslarının faaliyetlerinin sonlandırıldığını, 7 ülkede Maarif Vakfı'na devredildiğini, 3 ülkede Maarif Vakfı'na devri konusunda mutabık kalındığını ve işlemlerin sürdüğünü ifade etti.
CİDDİ BİR TEMİZLİK YAPILDI
Dışişleri
Bakanlığı'na da FETÖ'nün girdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda Bakanlık'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: "Bakanlığımızda ciddi bir temizlik yapıldı. Aşağı yukarı hem konsolosluk ihtisas memurlarımızın hem de meslek memurlarımızın yüzde 25'i Bakanlık'tan uzaklaştırıldı. Bunların hepsi ciddi bulgu ve belgeler neticesinde gerçekleştirildi. Bakanlığımızda da bir komisyon oluşturduk. Tüm itirazlar dahil arkadaşlarımız titiz şekilde değerlendiriyor ki hata yapılmasın. Geri dönme oranına baktığımızda Bakanlığımızın hata yapmadığını, bize gelen bilgi ve belgeleri iyi değerlendirdiğini görüyoruz. En son yine birkaç gün önce bir misyonumuzdan FETÖ'ye iltisaklı olduğunu düşündüğümüz bir memurun da yine kaçtığını gördük ki onunla ilgili henüz bir yasal işlem yoktu."