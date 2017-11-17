"ByLock" tespit edilen çifte hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla yargılanan evli çift, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Aşula ile tutuksuz yargılanan eşi Ulviye Aşula ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Özgür Aşula, 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, uzun tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

"ByLock" kullandığı iddiasını reddeden Aşula, "ByLock'la alakalı çok ciddi çelişkiler var. Bunlar güncel raporlara da konu olmakta. Ben matematik mühendisiyim, az çok teknik hususlardan anlıyorum ancak BTK'dan gelen kayıtlar son derece tutarsız, çelişkili ve karışıktır. ByLock servisine ait IP numaralarına bağlantı yapıldığından söz ediliyor. Bu numaraların söz konusu programa ait sunucuya ait olduğuna dair ortada resmi bir yazı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Nijerya'daki kolejinde çalıştığını, Bank Asya'ya para yatırdığını belirten Aşula, ancak hiçbir zaman bir suç örgütü olduğu bilinci ve iradesiyle hareket etmediğini savundu.

Aşula, polis tarafından düzenlenen soruşturma fezlekesinde kendisiyle ilgili ilk önce "ByLock" tespiti yapılmadığını, ancak geçtiğimiz ocak ayında "ByLock" tespit edilmesinin çelişkili olduğunu ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Ulviye Aşula da, "Bizim pişmanlığımızı da görün." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Özgür Aşula ve Ulviye Aşula'nın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçunu işlediklerinin sabit olmadığını belirterek, sanıkların bu suçtan beraatine karar verdi.

Aşula çiftini ''silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandıran mahkeme, Özgür Aşula'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.