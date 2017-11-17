Erdoğan’a milli tüfekli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'daki resmi temasları sırasında önceki gün Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Mehmetçik tarafından, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76 ile karşılandı. Tüfeklerin, birliği 10 gün önce ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatı üzerine gönderildiği öğrenildi.
Burada görevli personele hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajı verdi: "Silahınız ve yüreğinizle askeri vazifenizi icra ederken duruşunuz, sevginiz ve saygınızla da Katar halkının kalbini fethetmelisiniz. Sizlerin buradaki varlığının yegane sebebi dostluktur, huzurdur, güvendir, barıştır. Zor zamanlarda dostlarınızın yanında olmak, ecdadımızın bize bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Türk milletinin her bir ferdinin selamı, sevgisi, duası sizlerle beraberdir."