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'deki davasında karar

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 17:09

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

görülen duruşmaya, kapatılan okullarında ön muhasebe memuru olarak çalışan ve "ByLock kullanıcısı ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yavuz Tüfekçi ve avukatı katıldı.

Tüfekçi, önceki savunmalarını yinelediğini söyledi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Tüfekçi, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise dosyada müvekkiline yöneltilen suçu doğrulayacak somut bir delil bulunmadığını öne sürdü.

Avukat, müvekkilinin örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi yönünde tespit edilmiş bir eyleminin bulunmadığını savundu.

Sanığın lehine hükümlerin uygulanmasını talep eden avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol hükümlerince tahliyesine hükmetti.

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Gümüşhane'deki FETÖ davasında karar
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