İstanbul'da narkotik operasyonu

Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve polis helikopteri de destek verdi. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Avcılar Gümüşpala Mahallesi, Atelye Sokak'ta bir apartman dairesine özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreste arama yapılırken özel harekat polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.