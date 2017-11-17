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'da narkotik operasyonu

Giriş Tarihi: 17.11.2017 07:47 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 07:48
İstanbul'da narkotik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah ssaatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve polis helikopteri de destek verdi. 'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Avcılar Gümüşpala Mahallesi, Atelye Sokak'ta bir apartman dairesine özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreste arama yapılırken özel harekat polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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İstanbul'da narkotik operasyonu
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