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’de hareketli dakikalar! Polisin dur ihtarına uymadı!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 10:46
Sarıyer’de hareketli dakikalar! Polisin dur ihtarına uymadı!

’de polisin dur ihtarına uymayarak çalıntı kamyonetle kaçan şahıs, polis tarafından ateş açılarak yakalandı. Bacağından yaralanan şahıs gözaltına alındı.

'de hareketli dakikalar yaşandı. Ataşehir'den çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti.

Polis, araçtaki şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı . Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı.

Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu. Bahçede saklanan şüpheli kişi bacağından vurularak yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Sarıyer’de hareketli dakikalar! Polisin dur ihtarına uymadı!
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