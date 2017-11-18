Cumhurbaşkanı Erdoğan kirli ittifaka sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de İl Kongresinde açıklamalarda bulundu.

"SEVSİNLER SİZİ BİZ ANLAMADIK"

Fırat Kalkanı Harekatı ile zaten her şey görüldü. Bundan sonraki süreçte de şimdi İdlib'de aynı adımları atıyoruz. Afrin'de aynı adımları atacağız. Kim ki bize en ufak bir tacizde, tehditte bulunur, bunun hesabını sorarız. Biz 911 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bu tehdidi alacak, sessiz kalacağız, 12 bin kilometreden buraya birileri gelip buraya müdahale edebilecek. Bu nasıl iş? Bizim yaptığımızdan daha doğal, daha tabii ne olabilir. En alçak senaryoyu uyguluyor. Bölgede adeta terör fabrikası kuruldu. SDG olayında olduğu gibi. Sevsinler sizi biz anlamadık, yuttuk bunu. Artık bunların hepsini biliyoruz. Terör örgütleri ihtiyaca göre devreye sokuluyor. PYD denen bölücü örgüt DEAŞ'la çatıştığı için paraya silaha boğuluyor. Rakka'da DEAŞ'la olan çarpık ilişkiyi saygıyla karşıladıklarını söylediler. Biz bu işlerden biraz anlarız. Ülkemizi ikna ettiklerini sananlara diyoruz ki biz her şeyin farkındayız. Asıl siz yaptıklarınızın sonucunun farkında mısınız? Bakın açık konuşuyorum, bu yaşananlardan sonra terör örgütleri ile mücadele ettiğini söyleyenlere nasıl inanırız ki?