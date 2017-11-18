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’ın silahları bakın hangi ülkelerden!

Giriş Tarihi: 18.11.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 10:55
DEAŞ’ın silahları bakın hangi ülkelerden!

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda TV kanalı, Suriye'de rejim birliklerinin örgütünden ele ğeçirdiği cephaneliklerin görüntülerini yayımladı. Rus medyasında önemli gündem maddesi haline gelen görüntülerdeki silahların tamamının ABD, Belçika, Almanya ve İsrail gibi ülkeler tarafından üretilen ölüm makineleri olması dikkat çekiyor. Bu flaş görüntüler yorumculara "DEAŞ'ın eline bu kadar silah gittiyse, ABD'nin açıktan desteklediği YPG'nin ve PKK'nın eline kimbilir ne silahlar ve askeri malzemeler gitmiştir?" sorusunu sorduruyor.

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DEAŞ’ın silahları bakın hangi ülkelerden!
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