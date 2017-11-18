Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. KKTC Dışişleri'nden NATO’ya protesto

Dışişleri'nden ’ya

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 19:00
KKTC Dışişleri'nden NATO’ya protesto

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Norveç’te yapılan " 2017" isimli tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı aleyhinde mesajlar verilmeye çalışılmasını etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Norveç'te yer alan Müşterek Harp Merkezi'nde 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenmekte olan ' 2017' isimli tatbikat sırasında Anavatan Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün fotoğrafının, düşman ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi; Cumhurbaşkanı 'ın ismi kullanılarak sahte bir adres üzerinden düşman ülkelerle işbirliği yaptığı yönünde bir mesaj verilmeye çalışılmasını şiddetle eder, bir skandal teşkil eden bu olayın ne müttefiklik ne de dostluk ve insanlık ile bağdaştığını vurgulamak isteriz. Söz konusu olayı, kopmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu'na yapılmış bir hakaret olarak değerlendiriyoruz. Bu menfur olayın sorumlularının görevden el çektirilmiş ve NATO Genel Sekreteri tarafından Türkiye'den özür dilenmiş olmasına karşın, soruşturmanın derinleştirilerek olayın arkasında bulunanlar hakkında da gerekli işlemin yapılmasını ve benzeri olayların tekrarlanmaması için tedbir alınması NATO gibi itibarlı bir uluslararası kuruluştan beklenendir."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC Dışişleri'nden NATO’ya protesto
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN