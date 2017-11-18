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tutuklandı

Giriş Tarihi: 17.11.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 01:57
Sedat Şahin tutuklandı

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri 'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şahin'in de aralarında olduğu 6 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, şüphelileri tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sorgulama işlemini bitiren hakimlik, 'in de arasında bulunduğu 6 şüphelinin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik 74 sanığın yargılandığı davanın 3 Kasım'daki duruşmasında, aralarında Sedat Şahin ve Halis Kocaman'ın da bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Şahin ve Kocaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında, cezaevinden tahliye edildiği sırada gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili daha sonra yapılan operasyonda da 4 şüpheli yakalanmıştı.

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Sedat Şahin tutuklandı
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