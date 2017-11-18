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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı bir ilke imza attı
Son dakika:
Diyanet İşleri
Başkanlığı bir ilke imza attı
Giriş Tarihi: 18.11.2017
12:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2017
12:42
Diyanet İşleri
'ne ilk defa Kadın Başkan Yardımcısı atandı. Prof. Dr. Huriye Martı pazartesi görevine başlayacak.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak" dedi.
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı bir ilke imza attı
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