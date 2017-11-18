Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Son dakika haberi: Gürdal Türkekurban tutuklandı

: tutuklandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 12:11
Son dakika haberi: Gürdal Türkekurban tutuklandı

! Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirlenen , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesince sorgulanan Türkekurban, cezaevine gönderildi.

FETÖ'NÜN TÜRKİYE GENELİNDEKİ ÜST DÜZEY İMAMLIĞINI YAPIYORDU

'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği sözleşmeli subayların, "Türkiye genelindeki üst düzey imamlığını" yürüttüğü tespit edilen Gürdal Türkekurban, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Gürdal Türkekurban tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN