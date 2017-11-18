Son dakika haberi: Gürdal Türkekurban tutuklandı

Gürdal Türkekurban, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza mahkemesince sorgulanan Türkekurban, cezaevine gönderildi.
FETÖ'NÜN TÜRKİYE GENELİNDEKİ ÜST DÜZEY İMAMLIĞINI YAPIYORDU
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği sözleşmeli subayların, "Türkiye genelindeki üst düzey imamlığını" yürüttüğü tespit edilen Gürdal Türkekurban, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.