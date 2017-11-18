Son dakika: Irak'ın kuzeyinde, 2 uzman çavuşu şehit eden 3 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin karşısında bulunan Irak'ın Avaşin Basyan bögesinde, arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 2 uzman çavuşun şehit olduğu yerin 4 kilometre güneyinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 3 terörist tespit edildi.

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNE BOMBA YAĞDI

Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta teröristler etkisiz hale getirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin uzman çavuşları şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "15.11.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Sektörü Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin Bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu 17.11.2017 günü Serabatin Bölgesinde İHA ile tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."