Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefonla özür diledi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

10 SORUDA NATO EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKİNE NEDEN BUNU YAPTI?

Stoltenberg, görüşmede, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NATO TATBİKATINDAKİ SKANDALLA İLGİLİ SERT SÖZLER

Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.

İŞTE FETÖ'NÜN NATO İNİ