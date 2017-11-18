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Stoltenberg, 'dan telefonla özür diledi

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 21:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 21:55
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefonla özür diledi

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, ile telefonda görüştü.

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Stoltenberg, görüşmede, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

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Türkiye'nin için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.

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Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefonla özür diledi
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