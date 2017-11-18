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, İngiliz gemisine talip

Giriş Tarihi: 18.11.2017 08:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 08:09
Türkiye, İngiliz gemisine talip

Parlamentosu milletvekili Tobias Elwood, sitesinde ’nin isimli LPD türü helikopter gemisine talip olduğunu açıkladı

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait isimli LPD tipi Helikopter gemisinin bir süredir Brezilya'ya satışı üzerinde 'de görüşmeler devam ederken yeni bir iddia ise İngiliz Parlamentosu milletvekillerinden Tobias Elwood'dan geldi.

Elwood, parlamento sitesinde yaptığı açıklamada,Türk yetkililerin HMS Ocean ile ilgilendiğini ileri sürdü. Elwood'un iddiasına göre; , HMS Ocean isimli çıkarma gemisi Brezilya'ya satılmaması durumunda gemiye talip olduğunu bildirdi. 'nun Akdeniz'deki görevi üzerine geçtiğimiz hafta Aksaz'da demirleyen geminin Türk komutanlar tarafından da incelendiği öğrenildi.

2 BİN PERSONELİ VAR

HMS Ocean'ın envanterden çıkarılması İngiltere'deki savunma sanayi ve askeri yetkililer arasında tartışma konusu durumunda. İngiltere'deki bazı çevreler geminin envanterden çıkarılma kararının erken alındığı yönünde görüş bildiriyor. İngiltere'de yeni nesil savaş gemisi olarak Queen Elisabeth'in tam olarak operasyonel olmaması acil durumlarda hava desteği için İngiltere'nin elinde gemisinin kalmayacağından bahsediliyor. HMS Ocean'ın hali hazırda 2 bin personeli bulunuyor.

GEÇEN HAFTA AKSAZ'DAYDI

Geçtiğimiz hafta içinde NATO görevi kapsamında Aksaz'da demirleyen HMS Ocean'ın Türk komutanlarca da incelendiği öğrenildi. (Vatan)

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Türkiye, İngiliz gemisine talip
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