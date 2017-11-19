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'da 3'lü dışişleri bakanları zirvesi

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 11:46
Antalya'da 3'lü dışişleri bakanları zirvesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla 'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen dışişleri bakanlarının toplantısı, saat 11.00'de başladı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan üçlü görüşmede, Suriye'de son ateşkes konusunda 1 yıldır yapılanlar, Suriye'de siyasi çözüm ve ateşkesin kalıcı olması için neler yapılabileceği ele alındı.

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Antalya'da 3'lü dışişleri bakanları zirvesi
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