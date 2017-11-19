Antalya'da 3'lü dışişleri bakanları zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen dışişleri bakanlarının toplantısı, saat 11.00'de başladı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan üçlü görüşmede, Suriye'de son ateşkes konusunda 1 yıldır yapılanlar, Suriye'de siyasi çözüm ve ateşkesin kalıcı olması için neler yapılabileceği ele alındı.