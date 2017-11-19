Bu filmi dört yıl önce görmüştük

FETÖ'CÜ EKİBİN BAŞI ZEKERİYA ÖZ

17 Aralık soruşturmasını, savcılar Celal Kara ile Mehmet Yüzgeç yürüttü. Ekibin başında başsavcıvekili Zekeriya Öz vardı. Medya ilişkilerini başsavcıvekili Fikret Seçen yürüttü. FETÖ'cüler 17 Aralık sabahı topyekûn bir saldırıya geçti. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın soruşturmadan haberi yoktu. FETÖ'cü ekip, başsavcıya bilgi vermediği gibi dosyayı UYAP'a girmeden son ana kadar gizli tutmuştu





NÖBET ÇİZELGELERİNİ BİLE AYARLAMIŞLARDI

17 Aralık operasyonlarında FETÖ, tutuklamaları yapacak hakimleri ayarlamıştı. Adliyede hakimlerin aralık ve ocak ayı nöbet çizelgesi operasyon takvimine ayarlanmıştı. Nöbet çizelgesindeki hakimler, Ergenekon ve Balyoz gibi FETÖ kumpası davalarında tutuklamalarıyla ünlü hakimlerdi: Cemil Gedikli, Ali Efendi Peksak, Davut Bedir ile Murat Ürün. Bu hakimlerin de FETÖ ile bağlantıları tüm açıklığıyla ortaya çıktı.





25 ARALIK'TA İKİNCİ DENEME

17 Aralık'ta üç bakanın istifası FETÖ'yü umutlandırmıştı. Hükümet krizi çıkarmayı başardığını düşünen örgüt, 25 Aralık'ta yeni bir kumpası devreye soktu. Savcı Muammer Akkaş ilk başta 41 işadamının gözaltına alınmasını, evlerinde ve iş yerlerinde arama yapılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı, Emniyet'te bazı görev değişiklikleri gerçekleştirdi. Hakim ve savcılarla ilgili görevden alma kararları alındı. FETÖ'cülerin emniyet ve adliyede gizlice yürüttüğü başka soruşturma dosyaları da bulundu. Emniyette FETÖ'cülerin giderken bilgisayarları silip evrakları imha ettikleri ortaya çıktı.







TEVHİD SELAM KUMPASI

FETÖ'nün elindeki uydurma örgüt soruşturmalarından biri de sözde Tevhid Selam adlı terör örgütü soruşturmasıydı. Sadece bu soruşturmada 20 binden fazla insanın terör örgütü şüphelisi olarak dinlendiği tespit edilmişti. Dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri terör örgütü üyesi olarak dinlenmişti.



KUMPASA YURT DIŞINDA DEVAM

FETÖ'den tutuklanan ABD Büyükelçiliği görevlisi Metin Topuz'un FETÖ'cü emniyet amiri Yakup Saygılı ile ilişkisi ortaya çıkmıştı. SABAH Topuz'un Saygılı ile görüşme fotoğrafını yayımlamıştı (üstte). FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz, Celal kara ve Fikret Seçen Türkiye'deki kumpasları başarılı olamayınca yurt dışına kaçtı. FETÖ'cü savcılar kumpas belgeleriyle kaçtıkları yurtdışında karanlık oyunlarına devam ediyor.