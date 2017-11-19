CHP’li belediyenin İsmail Türüt iptali meclisi karıştırdı

Bunun üzerine kendisinden olmayan sanatçılara karşı CHP'li Belediyenin tavrı ilçede tartışma konusu oldu.

Kartal'da daha önce defalarca marjinal gruplar sahne alırken halkın hassasiyetlerini göze almayan CHP'li Belediye 20 Temmuz 2014 tarihinde Grup Yorum konseri sırasındaki tartışmalarda ise biz sanatına bakarız gerisi bizi ilgilendirmez demişti.

CHP’Lİ BELEDİYENİN İSMAİL TÜRÜT İPTALİ MECLİSİ KARIŞTIRDI

Kartal'da yaşayan Karadenizli vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi ve "DHKPC'ye terör örgütü diyemeyen Grup Yorum konser verirken sanatına bakarız diyeceksiniz fakat vatan evladı İsmail Türüt'e vatan haini muamelesi yaparak konserini iptal edeceksiniz.. Karadenizliler olarak bu durumu hazmedemiyoruz ve bu konseri bu şekilde iptal edenleri asla affedemeyeceğiz dediler.

Kartal Belediye Meclisinde gündeme gelen konuda sert tartışmalar yaşandı.

İşte o afişler