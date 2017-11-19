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'da 3 meydanın adı değiştirildi

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 11:24
İstanbul'da 3 meydanın adı değiştirildi

Büyükşehir  Belediyesi Meclisi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerindeki üç  meydanın isimlerinin değiştirilmesine karar verdi.

'da, üç ilçede bulunan meydanların isimleri değiştirildi. Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerindeki meydanların isimlerinin değiştirilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, teklifleri yerinde görerek isim değişikliğine karar verdi.

Karar doğrultusunda, Küçükçekmece'deki Halkalı Meydanı'na " Şeref Meydanı", Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'na "15 Temmuz Şehitler Meydanı" ve Sultangazi'deki Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami önündeki alana ise "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" adı verildi.

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İstanbul'da 3 meydanın adı değiştirildi
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