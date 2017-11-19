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Teröristin cenazesine katılan 'li vekiller hakkında suç duyurusu

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 16:10
Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığınca, terörden arananların kırmızı listesinde yer alan PKK-KCK bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun 'daki cenazesine katılan 'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun 'daki cenazesine katılan 'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 2 Kasım'da yürütülen operasyonda, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 31 teröristten birisinin, kırmızı listede yer alan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu olduğu tespit edilmişti.

PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğu bildirilmişti.

Bazı basın yayın organlarında HDP'li vekillerin, Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katıldıkları yer almıştı.

HDP'LİLERDEN TERÖRİZME DESTEK!

PKK'lı Hülya Eroğlu'nun cenazesine HDP'li vekiller de katıldı

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Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu
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