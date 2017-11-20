İsmail Kahraman kimdir? - TBMM Meclis Başkanı kim oldu? - İşte yanıtı

TBMM'nin 26. Dönem ikinci yarısında görev yapacak başkan bugün seçiliyor. AK Parti, kendi isteği üzerine yeniden aday olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı destekleyecek. İsmail Kahraman'ın 3. turda yeniden seçilmesi bekleniyor. Peki Meclis Başkan adayı İsmail Kahraman kimdir? İşte detaylar...



SEÇİM NASIL OLACAK?



Bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti, kendi isteği üzerine yeniden aday olan TBMMBaşkanı İsmail Kahraman'ı destekleyecek. AK Parti, her ihtimale karşı yedek bir aday daha çıkardı. Adana Milletvekili Tamer Dağlı da aday listesinde yer aldı.

Seçimde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Meclis Başkanı adayı olarak yarışıyor.

İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Bu nedenle yeni başkanın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

İLK TUR SONA ERDİ

TBMM Başkanlığı seçimi birinci tur oylamada oy çoğunluğu sağlanamadı. İkinci tur oylamaya geçiliyor.

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

7 Aralık 1940 senesinde dünya gelen İsmail Kahraman aslen Rizelidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İsmail Kahraman Türk hukukçu ve siyasetçidir. Kahraman, 27. ve mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise giren Kahraman, 1995 ve 2002 yılları arasında da milletvekili olarak meclise yer almıştır.

TBMM Başkanlığı görevinden önce 1996–1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan hükümette Kültür Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Eski MTTB Başkanı İsmail Kahraman; Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanlığı, Birlik Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti başkanlıkları, özel sektörde idare meclisi başkanlıkları, Çalışma Bakanlığı Müşavirliği, XX. ve XXI. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile REFAHYOL Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı yaptı.

Evli olan Kahraman dört çocuk babasıdır.