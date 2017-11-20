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'da kırmızı alarm: Her yerde aranıyor!

Giriş Tarihi: 19.11.2017 18:55 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 01:54
İstanbul'da kırmızı alarm: Her yerde aranıyor!

Terör örgütü üyesi olduğu ve eylem için 'a geldiği tespit edilen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, emniyet ve istihbarat birimleri, terör örgütü 'nın kırsal kadrosunda yer alan Sanamalı'nın sansasyonel eylem için kısa süre önce 'a geldiğini belirledi.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen teröristin fotoğrafları basınla paylaşıldı.
Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Bu arada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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İstanbul'da kırmızı alarm: Her yerde aranıyor!
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