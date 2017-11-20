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'da operasyonları

Giriş Tarihi: 20.11.2017 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 10:15
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

, Bağcılar ve Şile'de 56 kilo 512 gram esrar ile 360 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından getirilen yu İstanbul'da sattıkları öğrenilen Ö.O, S.O. ve E.U'nun yakalanması amacıyla 'ta bir rezidans dairesine baskın düzenledi. Operasyonda, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla dairede yapılan aramada, tuvalet lavabosunun arka kısmında saklanmış 360 gram kokain ve ve tabanca bulundu. S.O'nun aracının bagajında ise 512 gram esrar ele geçirildi. Zanlıların, Bağcılar'daki kamyonetinde yapılan aramada ise 52 kilogram esrar bulundu.

Jandarma ekiplerinin Şile'de düzenlediği operasyonda ise hayvancılıkla uğraşan Ü.K'nın Kervansaray köyündeki çiftliğinde yapılan aramada, hayvanların barındığı çadırların içinde yaklaşık 4 kilogram esrar bulundu. Şüpheli Ü.K gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.O, S.O. E.U. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
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