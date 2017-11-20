Mahkeme başkanından FETÖ'cü haine sert tepki!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin 72'si tutuklu 239 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık Serhat Ekemen, olay tarihinde üsteğmen rütbesinde Kara Harp Okulunda görevli olduğunu, 15 Temmuz akşamı alışverişte olduğu esnada WhatsApp grubundan terör saldırısı olabileceği söylenerek birliğine çağırıldığını aktardı.

Ekemen, okulun eski kurmay başkanı İlhami Polat tarafından yapıldığı belirtilen içtimada bulunmadığını, Polat'ın burada yaptığı darbeye ilişkin konuşmaları da başkasından duyduğunu aktardı.

Kara Harp Okulunda darbeye yönelik bir faaliyet olmadığını öne süren sanık Ekemen, "Gece boyunca yaptığımız eylem ve söylemlerden darbe taraftarı olduğumuz anlamını çıkarmadım." diyerek, darbecilere karşı emniyet amaçlı sabaha kadar nöbet tuttuğunu beyan etti.

Darbe gecesi, davanın tanıklarından Binbaşı Dilaver Uysal'ı okula almamasını kurmay başkanı Polat'ın, "Okula giriş çıkışlar yasak" emri gereği olduğunu savunan Ekemen, Polat'ın darbe yanlısı olduğunu bilmediğini, amiri olduğu için emri yerine getirdiğini bildirdi.

Ekemen'in, iddianamedeki bazı hususların soruşturma savcısınca zapta yanlış geçirildiğini öne sürmesi üzerine mahkeme başkanı, "Aleyhe hususları döndürmeye çalışıyorsunuz." diyerek sanığa tepki gösterdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.