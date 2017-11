Mesele şahsım değil hedef Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bayburt Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:: 2019 yaklaşıkça elbette Türkiye 'ye çelme takmak isteyenlerin operasyonları da artacaktır. Birkaç gündür yaşadıklarımız gerçeği görmek isteyenler için yeterlidir... Bütün bunlar olurken bazıları sanıyordu ki sorun Tayyip Erdoğan'dır. Değil, değil... Sorun AK Parti'dir. Çünkü AK Parti bunların oyunlarını, planlarını bozdu.Diyorlar ki Tayyip Erdoğan ve AK Parti aradan çekilirse her şey düzelecektir. Halbuki sürekli köpürtülmeye çalışılan İslam karşıtlığı ve Türk düşmanlığının sebebi Türkiye'nin sırat-ı müstakim üzerinde olmasıdır. Bu onları çıldırtıyor. Bizi devre dışı bırakmadan ülkemizi durduramayacaklarını bildikleri için şahsımızı hedef tahtasına oturtuyorlar.İşte en son NATO tatbikatında hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler, bir skandala imza attılar. Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri bir sevinçle karşılayanların işin içine Atatürk de dâhil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduğunu ümit ediyorum. Bu çerçevede yapılan açıklamaları da olumlu buluyorum. Artık hepimiz de çok iyi biliyoruz ki mesele şahıs meselesi, parti meselesi değildir. Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir.Önümüzdeki dönemin çok daha çetin sınamalarla dolu geçeceğini tahmin etmek zor değil. Ama hamdolsun biz her şeye hazırlıklıyız. Bugün artık ekonomiden savunma sanayiine, ticaretten diplomasiye kadar her alanda 15 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir Türkiye var.Artık belli uluslararası örgütlere sadece ileri garnizonluk yapan bir Türkiye de yok. Bizi 1980'lerin, 1990'ların Türkiye'si ile karşılaştıranlar çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını elbette anlayacaklar.Hâlâ ülkemizin kendi şahsi mülkleri olduğunu zanneden bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist kesimlere sesleniyorum. Türkiye'de cumhuriyetimizin ortak değerleri adına demokrasi düşmanlığı, millet düşmanlığı, ezan-bayrak düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir. Bunlara ihtiyacınız olan mühimmatı sağlayan Pensilvanya'daki şarlatan gibi ihanet şebekelerinin devri de kapanmıştır. Ne iplerini ellerinde tutan güçler ne de onların üzerimize saldığı örgütler bizi yolumuzdan asla alıkoyamayacaktır. Artık ülkemizi saplantılarınızın oyuncağı haline getirmenize göz yummayacağız.(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Koltuğa oturduğu günden beri girdiği tüm seçim leri kaybetmiş bir zat, başarısızlıklarının bedelini ödemeyi aklına dahi getirmemiş olmasına rağmen, AK Parti'ye dil uzatma hadsizliğini gösteriyor. Şark kurnazı...2019 seçimlerine yönelik de konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Biz velev ki yüzde 50 bile olsa baraj hesapları yapan bir parti olmadık, olmayacağız. Biz barajları yıka yıka geldik, yıka yıka devam edeceğiz. AK Parti için seçimlerdeki oy çıtası çok daha yüksektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ile ortak hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nın 2019'a yetişmesi için de talimat verdi. Erdoğan, "285 milyon lira bedeli olan havaalanının proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey (Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan) işi hızlı tutacağız ve 2020 diye bana tarih verdiniz. Ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Bize yakışanı yapacağız. Bu havaalanımızla birlikte de inşallah artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un bu uzun yol sıkıntısı da aşılmış olacak. Bu havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz. Olur değil mi, olur..." dedi.Trabzon'un Maçka ilçesinde de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "2019 unutmayın bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız, Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Sizler bizi hiç yalnız koymadınız ve bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek. Hiç endişeniz olmasın, şuradan böyle bir ses gelmiş, acaba şu üke, bu kuruluş ne der, hiç kafanızı buna takmayın. Şuna bakın, Allah ne der."Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu ile Gümüşhane'yi gezdi. Erdoğan ve Soylu, toplu ulaşım araçlarını bekleyen vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kurulan klimalı durakta bir süre dinlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gümüşhane 6. Olağan İl Kongresi'nde de şunları kaydetti:Türkiye'yi istedikleri gibi evirip çevirebilecekleri uydu devletleriyle karıştıranlar gerçekleri yavaş yavaş görmeye başladı. Biliyoruz ki durmayacaklar. Ama biz de durmayacağız.FETÖ davalarındaki soruşturmalar ilerledikçe görüyoruz ki karşımızdaki yapı öylesine ince bir planla kurgulanmış ki bu örgütün bizim insanlarımızın eseri olması mümkün değil. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet, böyle bir yapı.Bu arada Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan köpekleri taşıyan minibüs, Ankara'ya dönüşleri sırasında Giresun'un Görele ilçesinde karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Takla atan minibüste sıkışan 2'si polis 4 yaralı ile koruma köpekleri vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı.Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu için Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Daha nice nice Naim Süleymanoğlu inşallah bu ülkemizde yetişsin ve onlarla dünyada gerçekten nam salalım" dedi.