Rezidanstaki lüks daireye uyuşturucu baskını!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Ekiplerce, aylar süren fiziki takip neticesinde kilolarca uyuşturucu ele geçirdi.

REZİDANSA BASKIN

İstanbul Bağcılar'da ikamet eden Ö.O., S.O. ve E.U. isimli şahısların yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde pazarladıkları ve İzmir'e nakil edecekleri bilgisini alan Jandarma ekipleri, aylar süren fiziki takip neticesinde uyuşturucuların dikkat çekmemek için Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, rezidanstaki lüks daireye baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, narkotik köpeğinin de yardımıyla tuvalette bulunan lavabonun arka kısmına zulalanmış 360 gram kokain maddesi, 1 adet 9 mm. çapında tabanca ile bu tabancaya ait 6 adet fişek ile şüphelilerden S.O.'nun aracının bagaj kısmında satışa hazır halde 512 gram esrar buldu.

Aralıksız olarak operasyonlara devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, bu evde ve şüphelilere ait arabada bulunan kokain ve esrar maddesinin ardından yapılan istihbarı çalışmalar ve şüphelilerin sorguları neticesinde; Bağcılar'da depolamış olan uyuşturucu maddenin İzmir'e nakil edileceği bilgisini aldı.

Tüm kaçış güzergâhlarını kontrol altına alan Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla, kamyonetin kasasına gizlenmiş vaziyette 52 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Diğer yandan, Şile'de hayvancılıkla uğraşan Ü.K. isimli bir şahsın Şile Kervansaray Köyündeki çiftliğinde arama yapan Jandarma ekipleri, hayvanların barınması için yapılan çadırların içinde yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Her iki operasyonda yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Uyuşturucu ile mücadeleye taviz vermeden kararlılıkla devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, Şile'de hayvancılıkla uğraşan Ü.K. isimli bir şahsın Şile Kervansaray Köyündeki çiftliğinde arama yaptı. Aramada, hayvanların barınması için yapılan çadırların içinde yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirilirdi. Ü.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.