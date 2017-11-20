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YSK'nın yapısı değişiyor! AK Parti teklif verecek
YSK
'nın yapısı değişiyor!
AK Parti
teklif verecek
Giriş Tarihi: 20.11.2017
15:51
Güncelleme Tarihi: 20.11.2017
15:59
AK Parti
teklifi bugün
TBMM
'ye sunacak
AK Parti
,
YSK
'nın yapısıyla ilgili değişiklik teklifini
TBMM
'ye sunacak
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YSK'nın yapısı değişiyor! AK Parti teklif verecek
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