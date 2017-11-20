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  3. YSK'nın yapısı değişiyor! AK Parti teklif verecek

'nın yapısı değişiyor! teklif verecek

Giriş Tarihi: 20.11.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 15:59
YSK'nın yapısı değişiyor! AK Parti teklif verecek

teklifi bugün 'ye sunacak

, 'nın yapısıyla ilgili değişiklik teklifini 'ye sunacak

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YSK'nın yapısı değişiyor! AK Parti teklif verecek
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