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, teklifini sundu

Giriş Tarihi: 21.11.2017 15:06

, 'da değişiklik içeren teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

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AK Parti, YSK teklifini sundu
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