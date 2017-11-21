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AK Parti, YSK teklifini sundu
AK Parti
,
YSK
teklifini sundu
Giriş Tarihi: 21.11.2017
15:06
AK Parti
,
YSK
'da değişiklik içeren teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
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