Başkentte uyuşturucuyla mücadele! 32 kişi tutuklandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-19 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 kilo 233 gram esrar, 3 kilo 478 gram eroin, 147 gram kokain, 32 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 kilo 533 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram amonyak ile bin 575 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 95, bulundurma ve benzer suçlardan ise 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 32'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3 tabanca, 4 şarjör, 4 hassas terazi, 24 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 100 dolar ile 60 bin 930 liraya el konuldu.