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'da 2000 bekçi daha alınacak! İşte şartları...

Giriş Tarihi: 21.11.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 16:43
İstanbul'da 2000 bekçi daha alınacak! İşte şartları...

Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada ilçelerde görevlendirilmek üzere 2000 bin bekçi daha alınacak.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca gerçekleştirilen istihdamlarla yeniden işlerlik kazandırılan ve ilgili kanunlarda yapılan değişiklikle Emniyet Hizmetleri Sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçilerinin, kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı mahiyette aktif olarak görev yapmasının amaçlandığı belirtildi.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca, 39 ilçemizde görevlendirilmek üzere daha önce tahsis edilen 700 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu haricinde 2 bin kişilik çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu daha tahsis edilmiştir. Adaylarda, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini yapmış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, 6 aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartları aranacak."

Şartları taşıyan adaylar, Müdürlüklerine 9 Kasım'dan itibaren başvurabilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan sırasıyla "Sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olanlar ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu geçenler, ayrıca sağlık kurulu raporunda emniyet hizmetleri sınıfında çalışmasında mahsur görülmeyenlerin" 2018 yılı Ocak ayı içerisinde atamalarının yapılması planlanıyor.

Son başvuru tarihi olarak 22 Kasım 2017 ilan edilirken, İlçe yapılan yoğun başvurular nedeniyle sürenin 24 Kasım 2017 saat 17.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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İstanbul'da 2000 bekçi daha alınacak! İşte şartları...
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