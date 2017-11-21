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Zonguldak merkezli ""operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 21.11.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 12:26
Zonguldak merkezli ByLockoperasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları iddiasıyla Özgür T, Tuğba A, Nuray B, Şerife H. Işılay A. ve Nilüfer K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Aydın, Adana, Konya, ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Bu arada şüphelilerden bazılarının, / soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu eski emniyet müdürü, komiser ve polis memuru eşleri olduğu öğrenildi.

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Zonguldak merkezli "ByLock"operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı
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