Zonguldak merkezli "ByLock"operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Özgür T, Tuğba A, Nuray B, Şerife H. Işılay A. ve Nilüfer K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Aydın, Adana, Konya, Kayseri ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Bu arada şüphelilerden bazılarının, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu eski emniyet müdürü, komiser ve polis memuru eşleri olduğu öğrenildi.