Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. 40 ilde FETÖ operasyonu

40 ilde operasyonu

Giriş Tarihi: 22.11.2017 09:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 09:06
40 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 40 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik haklarında yakalama kararı verilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'Mahrem imamlık'  yaptıkları öne sürülen 134 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından /'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 134 kişi hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
40 ilde FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN