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Firari zanlıları "gaybubet evi"nde yakalandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 14:55
Firari FETÖ zanlıları gaybubet evinde yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan biri kadın 2 zanlı, örgütün "gaybubet evi" diye nitelendirdiği ikamette gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesinin çalışmaları sonucu firari İbrahim Halil K'nın İlkadım ilçesinde bulunan ve örgüt tarafından "gaybubet evi" olarak tanımlanan bir ikamette saklandığı tespit edildi.

İkametteki aramada, zanlı İbrahim Halil K. ile Uşak'taki /PDY soruşturması kapsamında aranan firari Elif T. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Elif T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İbrahim Halil K'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Firari FETÖ zanlıları "gaybubet evi"nde yakalandı
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