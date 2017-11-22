Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları, sanık yakınları ve müştekiler katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen duruşmada, iki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından bir tanığın ifadesi alındı.

"KIŞLADA SİLAH DAĞITILDI"

Tanık M.K, 15 Temmuz'da Taşkısığı Kışlası'nda görev yaptığını söyledi. Nöbet istirahatinde iken sanık Eren Özdemir'in kendisini aradığını belirten M.K, "Tatbikatın olduğunu, herkesin kışlaya çağrıldığını benim de saat 09.00'da kışlada olmamı söyledi. Aracımın olmadığını söyleyince kendisinin de kışlaya gideceğini söyledi. Daha sonra beni aldı ve kışlaya gittik. Kışlada silah dağıtıldı fakat kalmadığı için ben almadım. Tabur binasının önüne gittik, araçlar bekliyordu, bana herhangi bir göreve katılmayacağım ve kışlada kalacağım söylendi. Daha sonra personel araçlara bindi ve kışladan ayrıldı." diye konuştu.

"ASKERİ KALKIŞMA" HABERLERİ...

Tanık M.K, saat 23.00-23.15 gibi televizyondan "askeri kalkışma" şeklinde haberleri gördüklerini ve kışladan çıkan personelleri telefondan aradıklarını fakat ulaşamadıklarını dile getirerek, "Saat 03.00'te personel kışlaya geldi. Bundan 15-20 dakika sonra sanık Eren Özdemir geldi, ne olduğunu sorduğumda 'Bizi oraya götürenler halkla karşı getirdi, şerefsizler bizi kandırdılar, yalan söylediler, halkla bizi kırdırdılar.' dedi. Daha sonra üstünü giyip kışladan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK PROBLEMİM YOKTUR"

Mahkeme Başkanı, sanık İsmail Şenyüz'le ilgili Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkereye yanıt geldiğini ve sanığın, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için belli bir süre gözlem altında tutulması gerektiğinin belirtildiğini söyledi. Söz verilen sanık Şenyüz ise "Benim herhangi bir psikolojik bir problemim yoktur. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ'NÜN SİVİL İMAMI KURUBAŞ'IN İFADESİ

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

'FETÖ/PDY HIV VİRÜSÜ GİBİ HAREKET EDİYOR'

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı. Öte yandan, mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.