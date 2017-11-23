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merkezli 6 ilde operasyonu

Giriş Tarihi: 23.11.2017 08:32
Adana merkezli 6 ilde PKK operasyonu

merkezli 6 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda araların da kadınların bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda, direniş gösterilebileceği değerlendirilen evlerdeki demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Evlerde yapılan aramalarda aralarında kadınların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçerildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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Adana merkezli 6 ilde PKK operasyonu
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