Bakan Canikli'den bedelli açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, hükümetin gündeminde bedelli askerlik ile ilgili bir konu bulunmadığını söyledi. Canikli, Rusya ile yapılan anlaşmaya dikkat çekerek "S400 füzelerinin nerede konuşlanacağı, ne zaman kullanılacağı ile ilgili tasarruf yetkisi Türkiye'de olacaktır. NATO sistemlerinden en büyük farkı da budur" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin hesap kanun tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

YERLİ SİSTEMLERİN ÖNEMİ

Canikli, Türkiye'nin yerli silah sanayisinin önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Eğer Türkiye son 15 yılda geliştirdiği silah sistemlerine sahip olmamış olsaydı, yerli imkanlarla geliştirdiği silah sistemlerine sahip olmamış olsaydı, bugün çok büyük ihtimalle toprak bütünlüğümüzü savunmakta çok zorlanırdık, daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık."

İHTİYACI TSK BELİRLİYOR

Askeri okulların kapatılmasının söz konusu olmadığının altını çizen Bakan Canikli, "Türk Silahlı Kuvvetleri harekat, askerlik ile ilgili konulara yönelsin, onun dışında ihtiyacı olan personel temini, lojistik sağlaması tedarik Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılansın. Bu ayrım doğru bir ayırım. Bu düzenlemeden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri özellikleri tam olarak tanımlanmış. Personel ihtiyacı belirleniyor. Personel ihtiyacı Milli Savunma Üniversitesi vasıtasıyla Bakanlık tarafından karşılanıyor. Silah sistemleri, diğer ihtiyaçları Milli Savunma Bakanlığı bunların kuvvetlerimizin talebi, ihtiyacı çerçevesinde karşılıyoruz" diye konuştu.

"GÜNDEMİMİZDE BEDELLİ ASKERLİK YOK"

Bedelli askerlikle ilgili olarak Canikli, "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil. Vakti gelen kardeşlerimiz, yükümlülükleri çerçevesinde bu görevlerini ifa etsinler. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, mücadeleye zarar verebilecek bir düzenleme yapılması söz konusu değil, doğru da değil" ifadelerini kullandı.