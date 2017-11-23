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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakan 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 3,5 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
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