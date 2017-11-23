FETÖ'cü hakimden 'şeytana uydum' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen eski hakimler Mustafa Göçer ve Harun Gökdağ'ın yargılanmasına başlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık eski hakim Mustafa Göçer ile avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanık eski hakim Harun Gökdağ ise duruşmaya gelmedi.

Ceza Dairesi Başkanı Nazım Durmaz, sanıkların kullandıkları telefonlara ilişkin HTS kayıtlarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye gönderildiğini tutanağa geçirdi.

İddianameye ilişkin özet bilgi veren başkan Durmaz, iddianamede sanık Göçer'in Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde hukuk dairesi hakimi olarak görev yaptığı, Bank Asya'dan kredi kullandığı, etkin pişmanlık gösterdiği ve ByLock kullandığının tespit edildiği yönünde bilgiler bulunduğunu tutanağa yazdırdı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından söz alan sanık Göçer savunmasında, "Öncelikle şu malum yapının gerçek yüzünü görmediğim için pişmanım. Nasıl olmayayım ki. Ocağıma ateş düştü. Kader diyorum, sabrediyorum. İnsanlar aldanır. Şeytana uydum, büyük hata ettim. Her şeyimi kaybettim. Malum yapının darbe gününe kadar silahlı terör örgütü olduğuna dair bir durum söz konusu olmamıştı. Malum yapı, bir şekilde suç örgütüne evrilmiştir." ifadelerini kullandı.