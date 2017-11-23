KKK personeline ilişkin darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 12'si firari, 150 kişinin yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

"DİĞER FETÖ'CÜLER GİBİ O DA İNKAR ETTİ"

Savunmasını yapan eski üsteğmen Bayram Üstündağ, 2015'te KKK karargahında görevlendirildiğini, burada görev yaptığı yaklaşık bir yıl boyunca iş yoğunluğundan sık sık akşam saatlerinde mesaiye devam ettiğini söyledi. Olay akşamı da bu kapsamda mesaiye kaldığını iddia eden sanık Üstündağ, saat 21.00 sularında evine gitmeden önce nöbet kulelerini dolaştığı esnada kantin bölgesinde birkaç kişinin olduğunu, buradaki tanımadığı bir yarbayın yanındakilere tatbikat olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Nizamiyedeki televizyondan Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimine ilişkin açıklamalarını gördüğünü anlatan sanık Üstündağ, darbe girişiminin bastırılmasından sonra 16 Temmuz'da nöbetçi olduğundan mesaisine devam ettiğini, suçsuz olduğunu beyan etti.

ÜST ARAMA TUTANAĞINDA: 1 ABD DOLARI

Üst arama tutanağında, "1 ABD Doları" ile birkaç adet eski para bulunduğu sorulan sanık Üstündağ, "Onlar benim koleksiyonumun bir parçası, bunun başka bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.