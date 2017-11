O ildeki FETÖ hücresi çökertildi

Her toplantılarını farklı semtler ya da kırsal bölgelerdeki villalarda ve ya lüks sitelerdeki rezidanslarda yapan örgüt üyelerinin kullandığı yeni haberleşme sistemi de ortaya çıkarıldı. İzmir polisinin, örgütün yeni sistemini çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, üç ay önce başvuruda bulunan bir itirafçı, örgüt ile ilgili önemli bilgiler verdi. Örgütün güvenli olarak gördüğü 'gaybubet evleri'nden sorumlu itirafçının verdiği çarpıcı bilgiler sonrasında MİT ve İzmir Emniyeti Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordine içerisinde çalışma yürüttü. İtirafçının bilgilerini verdiği gaybubet evleri üzerinden başlayan çalışmayla, üç aylık takip sonrasında örgütteki dağılmayı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre edildi. Adreslerin tespit edilmesiyle, İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapıldı.



SÖZDE İL İMAMI DA GÖZALTINDA

Özel timlerinde de görev aldığı operasyonda, örgütü Ege Bölgesi'nde toparlamaya çalışan sözde il imamı S.K., Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu M.T. ve Ege Bölgesi eğitim danışmanı İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üzerlerinden sahte kimlikler çıktı. Operasyonda ayrıca 64 bin dolar ve 150 bin TL de para ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgulanmasına başlandığı öğrenildi.



HER TOPLANTI BAŞKA BİR LÜKS VİLLADA

Operasyon öncesinde polisin takibi, FETÖ'deki çöküşü önlemeye çalışan hücrenin faaliyetlerini de ortaya çıkardı. Buna göre, hücre sistemiyle hareket eden FETÖ üyelerinin, İzmir'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri yine dolar üzerinden kiraladıkları ve lüks araçlar kullandıkları saptandı. Her evde de örgütün üst düzey kişilerinin sahte kimliklerle kaldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin ayrıca haftalık olarak büyük gizlilik içinde yaptıkları toplantılarını da her seferinde başka bir lüks sitedeki villa ya da evde gerçekleştirdiği, zaman zaman da kırsal bölgelerdeki villaları tercih ettikleri belirlendi. Böylelikle örgüt üyelerinin hem dikkat çekmemeye çalıştıkları hem de kendilerince güvenlik önlemleri aldıkları anlaşıldı. Örgüt üyelerinin bunun yanı sıra örgütteki çöküşü önlemek için cezaevinde bulunanların eş ve ailelerine yardımda bulundukları, yardımlar için de para toplamayı sürdürdükleri ortaya çıktı.



YENİ HABERLEŞME SİSTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Daha önce ByLock gibi şifreli haberleşme programlarını kullanan örgütün, bunu geliştirip yeni bir sistem kullandığı da operasyonda saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, bu sistem üzerinden haberleştikleri belirlendi. İzmir polisinin, yeni sistemi deşifre etmek için araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin ellerindeki dijital materyallere kırmalarına fırsat verilmeden el konulduğu, deşifresine çalışıldığı ifade edildi.