Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açılacak

Filistin Yönetimine bağlı Sivil İşler Genel İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nı 25-26-27 Kasım tarihlerinde çift yönlü açacağını iletti." ifadelerini kullandı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Mısır, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı 18 Kasım'da 3 günlüğüne "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Bu kapsamda ay başında Hamas, Gazze Şeridi'nin İsrail ve Mısır ile olan sınır kapılarındaki kontrolü tamamen Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti.