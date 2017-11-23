Son dakika: Öğrenciler dikkat! Ders saatleri değişebilir

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 40 dakikalık ders süresinin fazla olduğu yönündeki sözlerine açıklık getirdi.

Ders süreleri ile ilgili olarak "Teknoloji çağındayız. Artık öğrenme süreleri kısaldı" diyen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"40 dakika boyunca öğrencilerin dikkatlerini bir noktaya vermeleri çok zor. Daha etkili bir öğretim süreci için ders sürelerinin azaltılması önerisini getirdik. Henüz bir çalışma yapmış, bu konuda harekete geçmiş değiliz. Alınmış kararımız yok. Ders saatlerinin kısaltılması konusunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. eğitim ailesi, siyasetçiler, sendikacılar, toplumun tüm kesimleri bu konuyu gündemine alıp tartışsın istiyoruz."

"İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE İÇİN FARKLI DERS SÜRELERİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Bakan Yılmaz, "İlkokul, ortaokul ve lise için farklı ders süreleri düşünülebilir. Bunlara bakmak gerekir. Dünya örneklerine de baktık, gerekli araştırmayı yaptık. Dünyada da bizimkine benzer ders süreleri var. Anlamlı bir fark bulunmuyor. süreler Türkiye'ye yakın. Konunun tarafları olan öğretmenler, öğrenciler ve veliler var. Bunlara da soracağız. Bir karar almadan önce buradan gelen sonuçlara da bakacağız" ifadesini kullandı.

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